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الوطن

خالد الشافعي: مصر تصنف عالميا ضمن "الوضع الاقتصادي الآمن"

منذ 17 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
خالد الشافعي: مصر تصنف عالميا ضمن "الوضع الاقتصادي الآمن"

البورصة

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن هناك تفاؤل حول الوضع الاقتصادي في مصر، عقب إصدار مركز هارفارد للتنمية الدولية تقريرًا عن أحدث توقعاته الخاصة بالنمو العالمي، مشيرًا إلى أنه توقع أن تكون مصر ثالث أسرع دول العالم نموًا خلال العقد المقبل، والوضع الذي تحمله الشعب المصري، مبينًا أن التقرير يشير إلى الإمكانيات المتاحة لوضع الاقتصاد المصري واعتماده على منتج او سلعة معينة.

وأضاف "الشافعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "صباح دريم"، ان الاقتصاد المصري يتميز بسرعة معدلات النمو التي ارتفعت خلال العامين إلى 6.3%، فهو يشمل عدة قطاعات متنوعة تجعل منه واحدًا من أعلى المعدلات.

واستكمل الخبير الاقتصادي، أنه عندما تصدر الجهات العالمية تقريرًا، لابد أن يكون مبنيًا على عمق ومعلومات مهمة، لا سيما دراسة السوق المصري دراسة جيدة، والاستراتيجيات المؤهلة للاقتصاد المصري من جميع الزوايا مع الأخذ في الاعتبار الاستقرار التشريعي والامني، وتنوع الاقتصاد المصري، وقدرته على الوصول إلى معدلات نمو مرتفعة.

وأكد "الشافعي"، أن الاستثمار الاجنبي يعتمد اعتمادًا كليًا على التقارير التي تصنف الائتمان والاقتصاد في مصر، حيث صنفت مصر عالميًا في الائتمان درجة B، وهو وضع اقتصادي آمن للاستثمار فيه.

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