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الوطن

ماكين يوصي: لا أريد أن يحضر ترامب جنازتي

منذ 22 دقيقة
كتب: وكالات
ماكين يوصي: لا أريد أن يحضر ترامب جنازتي

جون ماكين-صورة أرشيفية

أعلن السيناتور الجمهوري، جون ماكين، الذي يصارع سرطان الدماغ، أنه لا يريد أن يحضر الرئيس دونالد ترامب جنازته، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الأميركية السبت.وذكرت "نيويورك تايمز" و"أن بي سي نيوز"، نقلاً عن مقربين من ماكين، أن سيناتور أريزونا، البالغ من العمر 81 عاماً، الذي تربطه علاقات متوترة مع ترمب، أبدى رغبته بأن يمثل نائب الرئيس مايك بنس البيت الأبيض خلال تشييعه، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

 وعبر ماكين في كتاب جديد وشريط وثائقي عن ندمه لأنه لم يرشح السيناتور السابق، جوزف ليبرمان، نائباً له عندما خاض السباق للرئاسة في 2008 أمام باراك أوباما واختار سارة بايلين الشعبوية عوضاً عنه، وفق "التايمز".ويصارع ماكين ورماً خبيثاً في الدماغ منذ أكثر من سنة وعاد للتو إلى أريزونا بعد جراحة في الأمعاء.

كما شهدت العلاقة بين ماكين وترمب توتراً، لا سيما خلال الانتخابات التمهيدية عام 2016 عندما قال الرئيس إن ماكين، الذي ظل أسير حرب في فيتنام لسنوات، ليس بطل حرب لأنه أسر.والصيف الماضي غضب ترمب عندما رفض ماكين تأييد قانون جديد يقضي بإلغاء نظام "أوباماكير" للرعاية الصحية.

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