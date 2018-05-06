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الوطن

التخلص من هذا الهرمون يجعل الوجبات السريعة لا تزيد الوزن

منذ 20 دقيقة
كتب: الوطن
التخلص من هذا الهرمون يجعل الوجبات السريعة لا تزيد الوزن

صورة أرشيفية

كشفت دراسة جديدة، أن التخلص من  هرمون "الفسفاتين" يؤدي إلى عدم زيادة النسيج الدهني في الجسم.

وفقا لموقع "ميدكل إكسبريس"، قام مجموعة من العلماء بإجراء تجارب على الفئران، حيث تم إزالة هرمون الفسفاتين من الأنسجة الدهنية لدى لمجموعة القوارض التجريبية، ثم تمت مقارنتهم بالمجموعة الضابطة.

واتبعت الفئران في البداية نظام غذائي متوازن أولا، ثم نظام الغذائي، والذي، وفقا للعلماء، يتوافق مع الاستهلاك المستمر من البيتزا والبرجر.

وقد تبين أن قوارض المجموعة الضابطة قد ازداد وزنها بشكل ملحوظ، في حين لم يزد وزن الفئران الخالية من هرمون الفسفاتين، بالإضافة إلى عدم زيادة الوزن، يتحكم الجسم بشكل أفضل في مستوى الغلوكوز في الدم.

ويأمل العلماء، أن عملهم سوف يساعد في مكافحة السمنة والاضطرابات الأيضية. في الوقت نفسه، يشير العلماء إلى أن مجرد إزالة الفسفاتين من جسم الإنسان يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

وفي وقت سابق، جاء العلماء الأمريكيون إلى الاستنتاج بأن تجميد العصب المبهم يساهم في انخفاض الشهية ويساعد في مكافحة الوزن الزائد. بعد ثلاثة أشهر من الجراحة، انخفض وزن المرضى بنسبة 3.6%، ومؤشر كتلة الجسم الزائد، بنسبة 14 %.

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