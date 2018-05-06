الجيش الوطني اليمني يعلن السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية جديدة بصعدة

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني عبده مجلي سيطرة قوات الشرعية على سلسلة جبال استراتيجية جديدة بمحافظة صعدة، مشيرا إلى أن القوات باتت على مشارف صحاري الشام ومثلثش باقم.

وقال مجلي في تصريحات لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد،"إن قوات الشرعية اليمنية حققت تقدما جديدا في جبهات القتال بمحافظة صعدة بعد السيطرة على سلسلة جبال البركان والمجملة والمسطرة بالكامل".

وأضاف أن قوات الشرعية باتت على مقربة أيضا من منطقة آل صبحان وأبواب الحديد، وهو ما سيمكنها قربيا من دحر الميليشيات الحوثية من معقلها الرئيس بصعدة.