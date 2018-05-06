تسجيل الدخول

الوطن

"عمومية العربية للاستثمارات" تعتمد نتائج الأعمال وبيع شركة تابعة

منذ 23 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
"عمومية العربية للاستثمارات" تعتمد نتائج الأعمال وبيع شركة تابعة

البورصة

أقرت الجمعية العامة العادية للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، بيع أو تصفية أو إيقاف نشاط شركة دلتا المالية للاستثمار التابعة.

وصدقت الجمعية أيضا على اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وكذا القوائم المالية عن العام المنتهي في ديمسبر 2017.

يُشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 180.38 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 266.39 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 1.39 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.47 مليار جنيه في 2016.

وتبلغ مساهمة العربية للاستثمارات في دلتا المالية للاستثمارات نحو 95.20%.

أخبار متعلقة

البورصة تعلق العروض على "الدولية للمحاصيل" بالجلسة الاستكشافية

البورصة تعلق العروض على "الدولية للمحاصيل" بالجلسة الاستكشافية
البورصة تعلق العروض والطلبات على "نظم التعليم" بالجلسة الاستكشافية

البورصة تعلق العروض والطلبات على "نظم التعليم" بالجلسة الاستكشافية
البورصة تعلق العروض على المصرية لنظم التعليم بالجلسة الاستكشافية

البورصة تعلق العروض على المصرية لنظم التعليم بالجلسة الاستكشافية
27 مايو.. عمومية ميراكو تناقش فتح حساب أسهم الشطب من البورصة

27 مايو.. عمومية ميراكو تناقش فتح حساب أسهم الشطب من البورصة
عمومية ميراكو تناقش فتح حساب أسهم الشطب من البورصة

عمومية ميراكو تناقش فتح حساب أسهم الشطب من البورصة
تراجع مؤشرات البورصة بنسبة 1.87% في نهاية تعاملات جلسة اليوم

تراجع مؤشرات البورصة بنسبة 1.87% في نهاية تعاملات جلسة اليوم

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

بالصور| فودة: الانتهاء من تطوير طريق دلتا شرم منتصف مايو الجاري

بالصور| فودة: الانتهاء من تطوير طريق دلتا شرم منتصف مايو الجاري

26 مايو.. "عمومية الشرقية الوطنية" تناقش بيع أرض في طور انعقاد ثان

26 مايو.. "عمومية الشرقية الوطنية" تناقش بيع أرض في طور انعقاد ثان

"عمومية الصخور العربية" تعتمد نتائج الأعمال وترحيل الأرباح

"عمومية الصخور العربية" تعتمد نتائج الأعمال وترحيل الأرباح

النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق مخازن مستشفى الصدر

النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق مخازن مستشفى الصدر

مصادر: مها أحمد تضع شروطا للعمل في رمضان على شاشة التليفزيون المصري

مصادر: مها أحمد تضع شروطا للعمل في رمضان على شاشة التليفزيون المصري

اختيارات الوطن

10 معلومات عن خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

10 معلومات عن خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

لماذا انسحب خالد محيي الدين من رئاسة حزب التجمع بشكل مفاجئ؟

لماذا انسحب خالد محيي الدين من رئاسة حزب التجمع بشكل مفاجئ؟

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

الحاج «عبده».. صديق المشاهير والملوك وأقدم مرمم آثار

الحاج «عبده».. صديق المشاهير والملوك وأقدم مرمم آثار

الأكثر قراءة

عاجل