"عمومية العربية للاستثمارات" تعتمد نتائج الأعمال وبيع شركة تابعة

أقرت الجمعية العامة العادية للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية، بيع أو تصفية أو إيقاف نشاط شركة دلتا المالية للاستثمار التابعة.

وصدقت الجمعية أيضا على اعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وكذا القوائم المالية عن العام المنتهي في ديمسبر 2017.

يُشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 180.38 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 266.39 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 1.39 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.47 مليار جنيه في 2016.

وتبلغ مساهمة العربية للاستثمارات في دلتا المالية للاستثمارات نحو 95.20%.