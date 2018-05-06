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الوطن

"تعليم البحيرة": ممنوع اصطحاب "الموبايل" للجان الامتحانات

منذ 22 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
"تعليم البحيرة": ممنوع اصطحاب "الموبايل" للجان الامتحانات

"تعليم البحيرة": ممنوع اصطحاب التليفون المحمول للجان الامتحانات

شدّد محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم، على ضرورة الالتزام التام بالقوانين والقواعد المنظمة للامتحانات، مع عدم السماح باصطحاب الطلاب والعاملين باللجان، أجهزة التليفون المحمول "الموبايل"، إلى اللجان، ومحاسبة كل من يتجاوز تلك التعليمات.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة، اليوم، مع مديرى عموم الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لامتحانات الشهادة الإعدادية، المقرر لها الأحد المقبل، لاستعراض التعليمات النهائية للامتحانات.

وأكد سعد، ضرورة مواجهة الغش بالطرق كافة، ومحاسبة من يقوم به طبقًا للقوانين المنظمة لذلك، ووجه بتوفير الجو الملائم للطلاب أثناء الامتحانات، وكذلك السبل كافة لمرور الامتحانات دون حدوث أي معوقات، مع ضرورة مرور رئيس اللجنة على جميع اللجان الفرعية بصفة مستمرة، لمتابعة انتظام اللجان.

وأوضح وكيل التعليم، أهمية تشكيل غرفة عمليات رئيسة بديوان المديرية، وغرف فرعية بالإدارات لمتابعة الامتحانات، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ يحدث خلال الامتحانات، وسرعة التواصل مع مديري الإدارات للمساعدة في مواجهة أي مشكلة قد تحدث أثناء الامتحانات. 

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