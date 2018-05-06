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الوطن

اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 15.75 مليار جنيه

منذ 21 دقيقة
كتب: إسماعيل حماد
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 15.75 مليار جنيه

البنك المركزي

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 15.75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف "المركزي" عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7.75 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالًا واسعًا من المستثمرين الأجانب، لا سيما أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي المقبل بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

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