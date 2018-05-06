15مايو.. عمومية "أطلس" تناقش تعديل النظام الأساسي

قالت شركة أطلس لاستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي، إنه تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي كان مقررا في 5 مايو الجاري، إلى طور انعقاد ثانٍ في 15 مايو، لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أن الجمعية العامة غير العادية ستناقش تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة.

وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة توزيع 10% من رأس المال المدفوع، تعادل قيمته 5.92 مليون جنيه، وذلك عبر توزيع أسهم مجانية.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تحولت للربحية خلال 2017، بواقع 765.52 ألف جنيه، مقابل خسائر قيمتها 1.92 مليون جنيه سجلتها خلال 2016.