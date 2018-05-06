المترو: تعليمات بتهدئة السرعة بالمحطات العلوية حال سقوط أمطار غزيرة

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إنه جرى إصدار تعليمات لقائدي القطارات بتهدئة السرعة بالمحطات العلوية في حال سقوط أمطار غزيرة، حفاظا على حركة سير القطارات.

وأوضح عبدالهادي، لـ"الوطن"، أن الشركة اتخذت إجراءاتها الاحترازية تحسبا للتقلبات المناخية، مؤكدا أن جميع القطارات تعمل بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، مضيفا أن غرفة العمليات بالشركة تتابع حركة سير القطارات بالخطوط الثلاثة لحظة بلحظة للتأكد من انتظامها، وعدم وجود معوقات تؤثر على الرحلات.