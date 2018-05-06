تسجيل الدخول

الوطن

المترو: تعليمات بتهدئة السرعة بالمحطات العلوية حال سقوط أمطار غزيرة

منذ 28 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
المترو: تعليمات بتهدئة السرعة بالمحطات العلوية حال سقوط أمطار غزيرة

أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إنه جرى إصدار تعليمات لقائدي القطارات بتهدئة السرعة بالمحطات العلوية في حال سقوط أمطار غزيرة، حفاظا على حركة سير القطارات.

وأوضح عبدالهادي، لـ"الوطن"، أن الشركة اتخذت إجراءاتها الاحترازية تحسبا للتقلبات المناخية، مؤكدا أن جميع القطارات تعمل بصورة منتظمة منذ صباح اليوم، مضيفا أن غرفة العمليات بالشركة تتابع حركة سير القطارات بالخطوط الثلاثة لحظة بلحظة للتأكد من انتظامها، وعدم وجود معوقات تؤثر على الرحلات.

أخبار متعلقة

عطل فني بقطارات الخط الأول للمترو

عطل فني بقطارات الخط الأول للمترو
زحام شديد على أرصفة محطات الخط الأول للمترو بسبب تأخر زمن التقاطر

زحام شديد على أرصفة محطات الخط الأول للمترو بسبب تأخر زمن التقاطر
مترو الانفاق بقروض ميسرة: الحل الأمثل للاختناقات المرورية

مترو الانفاق بقروض ميسرة: الحل الأمثل للاختناقات المرورية

حملة أمنية على مترو الانفاق تضبط 97 متهما

حملة أمنية على مترو الانفاق تضبط 97 متهما

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

نص كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر "النمو الشامل"

نص كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر "النمو الشامل"

عاجل| إصابة وزير داخلية باكستان في هجوم بأسلحة نارية

عاجل| إصابة وزير داخلية باكستان في هجوم بأسلحة نارية

الثلاثاء.. "التشغيل وريادة الأعمال" بالمجلس الأعلى للثقافة

الثلاثاء.. "التشغيل وريادة الأعمال" بالمجلس الأعلى للثقافة

الأربعاء.. الاحتفال بحياة "القديس أنطونيوس" بقصر ثقافة بني سويف

الأربعاء.. الاحتفال بحياة "القديس أنطونيوس" بقصر ثقافة بني سويف

"جايا جيجي": "Belle de Jour" ألهمني في تنفيذ "قماشتي المفضلة"

"جايا جيجي": "Belle de Jour" ألهمني في تنفيذ "قماشتي المفضلة"

اختيارات الوطن

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

10 معلومات عن خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

10 معلومات عن خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

لماذا انسحب خالد محيي الدين من رئاسة حزب التجمع بشكل مفاجئ؟

لماذا انسحب خالد محيي الدين من رئاسة حزب التجمع بشكل مفاجئ؟

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل