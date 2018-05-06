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الوطن

نائب رئيس الأزهر يبحث مع عمداء كليات الفرع الاستعداد للامتحانات

منذ 22 دقيقة
كتب: عبد الوهاب عيسى
نائب رئيس الأزهر يبحث مع عمداء كليات الفرع الاستعداد للامتحانات

جانب من الإجتماع

اجتمع الدكتور أسامة محمد عبدالرؤف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، اليوم، مع عمداء كليات الفرع لمراجعة تمام استعدادات الكليات لاستقبال امتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017/2018.

وأكد عبدالرؤف، خلال الاجتماع، مراعاة مناسبة زمن الإجابة لورقة الامتحان، وشدد على منع الموبايل تماما، كما شدد على حضور جميع أعضاء الكنترول وتأمين الكنترولات والتصحيح وإعلان النتائج في الوقت المحدد، وضرورة وجود طبيب باللجان حال حدوث أي طارئ صحي للطلاب، وقدم شكره لعمداء الفرع لحسن تعاونهم طوال العام الجامعي.

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