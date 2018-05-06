"الداخلية" عن مصرع "خط قنا": تسبب في استشهاد ضابط خلال مداهمة سابقة

ذكر مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه في إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط العنصر الإجرامي أشرف الدين حجازي حسن محمد، وشهرته "نور حجازي"، وردت معلومات لمجموعات العمل المشتركة من قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، بتواجد المتهم المذكور بمنطقة الجزيرية في قنا.

وأضافت الوزارة، في بيان صادر قبل قليل، أنه جرى إعداد عدة أكمنة، تمكنت إحداها من رصد المتهم، ولدى مشاهدته للقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها من بندقية آلية كانت بحوزته، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية ما أسفر عن مصرعه، وضُبط بجواره البندقية وعدد 15 طلقة من ذات العيار.

وأكدت الوزارة، أن المتهم من أخطر العناصر الإجرامية ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في 14 قضية "قتل عمد، خطف، سرقة بالإكراه، سلاح" وبالسجن 48 سنة في قضايا "سلاح، سرقة بالإكراه" ومطلوب ضبطه وإحضاره في 9 قضايا والسابق استهدافه في 10 أبريل الماضي حال تواجده بمنطقة جبلية بقرية أبو حزام في نجع حمادي، والتي أسفرت عن استشهاد أحد الضباط من قوة قطاع الأمن المركزي، موضحة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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