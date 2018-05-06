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الوطن

"الوفد" ناعيا محيى الدين: فارس سياسى كان لا يرى إلا مصلحة الوطن

منذ 31 دقيقة
كتب: محمد حامد
"الوفد" ناعيا محيى الدين: فارس سياسى كان لا يرى إلا مصلحة الوطن

خالد محيى الدين

نعى حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقه، خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة الثورة 1952 ومؤسس حزب التجمع، الذي رحل اليوم عن عالمنا بعد حياة طويلة حافلة بالمواقف الوطنية العظيمة وبأفكاره الإصلاحية والاجتماعية كنموذج للفارس السياسي الذي لا يرى إلا مصلحة الوطن ولا يعيش إلا من أجله.

وأكد الحزب في بيان له "أن خالد محيى الدين يعد من كبار اليساريين في العصر الحديث، وهو مؤسس حزب التجمع الوطني التقدمي حتى اعتزاله العمل العام، كما أنه شغل منصب أول رئيس للجنة الخاصة التي شكلها مجلس الأمة في مطلع الستينيات لحل مشاكل أهالي النوبة، كما أنه أحد مؤسسي مجلس السلام العالمي، ورئيس منطقة الشرق الأوسط، ورئيس اللجنة المصرية للسلام ونزع السلاح، وحصل على جائزة لينين للسلام عام 1970. 

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