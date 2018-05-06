"المحافظين" ناعيا محيي الدين: فقدنا أحد رموز العمل الوطني

نعى حزب "المحافظين"، برئاسة المهندس أكمل قرطام، ببالغ الحُزن والأسى، وفاة السياسي الكبير خالد محيي الدين، عضو مجلس قيادة الثورة ومؤسس حزب التجمع اليساري، الذى وافته المنية، اليوم.

وقال الحزب في بيان له، إنه برحيل محي الدين فقدت مصر رمزًا سياسيًا ورجل أحدث تغيرا حقيقيا في تاريخ مصر الحديث، وأحد رموز العمل الوطني الذين لن تنساهم مصر.

وغيب الموت، اليوم، خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة الثورة، وزعيم حزب التجمع، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، إثر إصابته بنزلة شعبية حادة، نُقل إثرها إلى مستشفى المعادي العسكري.