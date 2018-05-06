2000 فرصة عمل بـمصنع عالمي في بورسعيد براتب 2400 جنيه

أعلنت محافظة بورسعيد، عن توافر 2000 فرصة عمل بمصنع الضفائر، على أن تكون الأولوية للالتحاق بالعمل لأبناء بورسعيد من الحي الإماراتي، براتب شهري 2400 جنية، بالإضافة إلى تأمين صحي شامل وتأمين اجتماعي، وكذلك عدد من المزايا الأخرى، على أن يتراوح سن المتقدم من 18 إلى 35 عام، وذلك لجميع المؤهلات الدراسية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة من أجل توفير فرص العمل لأبنائها، وذلك بالتنسيق مع كافة الشركات والمصانع المتواجدة على أرض المحافظة.

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر إلى القائمين على مصنع الضفائر، بتوفيرهم هذا العدد الكبير من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأوضح "أنه فخر لنا جميعا وجود هذا الكيان الاقتصادي العالمي على أرض محافظة بورسعيد"، موكدًا أنه يثق في أبناء المحافظة في اقتناص تلك الفرص خاصة بأن بورسعيد تشهد في الوقت الحالي تحولاً صناعيًا.