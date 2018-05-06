نادي مستشاري قضايا الدولة يهنئ أسماء الجنزروي بحصولها على الدكتوراه

هنأ نادي مستشاري قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد خليفة، وأعضاء مجلس الإدارة، المستشارة الدكتورة أسماء محمد الجنزوري، عضو الهيئة، لحصولها على درجة الدكتوراه في القانون بتقدير جيد جدا، عن رسالتها التى حملت عنوان "جريمة الكسب غير المشروع دراسة مقارنة".

وأكد المستشار أمين عبدالرحيم، عضو مجلس إدارة النادي، حرص مستشاري قضايا الدولة على التزود بالعلم والحصول على أعلى الدرجات العلمية، حيث تعد "أسماء" ثاني مستشار بالهيئة يحصل علي درجة الدكتوراة في القانون خلال أسبوع واحد فقط.