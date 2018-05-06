تسجيل الدخول

الوطن

نادي مستشاري قضايا الدولة يهنئ أسماء الجنزروي بحصولها على الدكتوراه

منذ 16 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
نادي مستشاري قضايا الدولة يهنئ أسماء الجنزروي بحصولها على الدكتوراه

الدكتورة أسماء الجنزروي عضو قضايا الدولة بين أعضاء لجنة المناقشة

هنأ نادي مستشاري قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد خليفة، وأعضاء مجلس الإدارة، المستشارة الدكتورة أسماء محمد الجنزوري، عضو الهيئة، لحصولها على درجة الدكتوراه في القانون بتقدير جيد جدا، عن رسالتها التى حملت عنوان "جريمة الكسب غير المشروع دراسة مقارنة".

وأكد المستشار أمين عبدالرحيم، عضو مجلس إدارة النادي، حرص مستشاري قضايا الدولة على التزود بالعلم والحصول على أعلى الدرجات العلمية، حيث تعد "أسماء" ثاني مستشار بالهيئة يحصل علي درجة الدكتوراة في القانون خلال أسبوع واحد فقط.

 

أخبار متعلقة

بالصور| مستشار بـ"قضايا الدولة" يحصل على الدكتوراه بامتياز

بالصور| مستشار بـ"قضايا الدولة" يحصل على الدكتوراه بامتياز
وفد من "قضايا الدولة" يشارك في حفل تخرج طلاب حقوق القاهرة

وفد من "قضايا الدولة" يشارك في حفل تخرج طلاب حقوق القاهرة
رئيس قضايا الدولة يفتتح دورتين تدريبيتين لمستشاري الهيئة بالصعيد اليوم

رئيس قضايا الدولة يفتتح دورتين تدريبيتين لمستشاري الهيئة بالصعيد اليوم
رئيس "قضايا الدولة" يفتتح الدورة الثالثة لـ"الدراسات القضائية" بأسوان

رئيس "قضايا الدولة" يفتتح الدورة الثالثة لـ"الدراسات القضائية" بأسوان

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

عماد الدين أديب: نسبة الإقبال بالانتخابات اللبنانية وصلت إلى 43%

عماد الدين أديب: نسبة الإقبال بالانتخابات اللبنانية وصلت إلى 43%

مجلس جامعة بني سويف: لم يطرأ أي تغيير على لائحة العلوم التطبيقية

مجلس جامعة بني سويف: لم يطرأ أي تغيير على لائحة العلوم التطبيقية

إسماعيل يناقش توصيل الغاز للمنازل وتطبيق "التأمين الصحي" مع الوزراء

إسماعيل يناقش توصيل الغاز للمنازل وتطبيق "التأمين الصحي" مع الوزراء

محافظ دمياط يمنح رؤساء الوحدات مهلة أسبوع للنهوض بمنظومة النظافة

محافظ دمياط يمنح رؤساء الوحدات مهلة أسبوع للنهوض بمنظومة النظافة

"الإحصاء": 2% زيادة في عدد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر

"الإحصاء": 2% زيادة في عدد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر

اختيارات الوطن

رحيل «الفارس».. جنازة عسكرية لخالد محيى الدين ومؤسسات الدولة: فقدنا رجل «العدالة الاجتماعية»

رحيل «الفارس».. جنازة عسكرية لخالد محيى الدين ومؤسسات الدولة: فقدنا رجل «العدالة الاجتماعية»

«بادج» للسيارة و«كارت» للسائق.. شكل «أوبر وكريم» وفقا للقانون الجديد

«بادج» للسيارة و«كارت» للسائق.. شكل «أوبر وكريم» وفقا للقانون الجديد

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل