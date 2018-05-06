وزير التعليم عن "النظام الجديد": تفاهمت مع النواب بعد مجهود شاق

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه حاول في حواره مع لجنة التعليم داخل البرلمان، اليوم، الرد على جميع التساؤلات، وعرض الخطوات التي ستخطوها الوزارة خلال الفترة المقبلة وتصحيح بعض المفاهيم.

وأشار شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة "سي بي سي"، إلى نجاحه في التلاقي مع أعضاء مجلس النواب في النهاية بعد مجهود شاق.

وعن المشادة التي حدثت بينه وبين بعض الأعضاء، قال "شوقي"، إن الإعلام يركز على ردوده وتصريحاته فقط، دون النظر إلى طريقة عرض الأسئلة عليه، لافتًا إلى أن جزءًا من الأسئلة التي طُرحت عليه اليوم كانت صعبة للغاية وتتطرق إلى مواضيع فرعية.

وأبدى "شوقي"، اندهاشه من انتقادات بعض الأعضاء له بداعي أنه لا يطرح خطواته على المجلس، مؤكدًا أنه يحترم البرلمان كثيرًا، ويعمل بمنتهى الشفافية، حيث عقد جلسات عديدة سابقًا في البرلمان تصل إلى 20 جلسة لعرض خطوات الوزارة.