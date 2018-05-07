محمود العسقلاني: دخول الجيش سوق الصناعات الغذائية أدى إلى ضبط أسعارها

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن الإقبال الكثيف على السلع الغذائية قُبل شهر رمضان، يتسبب في حدوث فجوة كبيرة في هذه السلع، عند إقبال الشهر.

وأضاف العسقلاني، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن كثافة الإقبال على السلع الغذائية يجعل التجار يرفعون أسعارها.

وتابع أن الدولة قامت بدور التاجر، حيث ضغطت على السوق بنفس معدلات ضغط المستهلكين لتحقيق التوازن المطلوب.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب التجار بتصريف بضائعهم التي يقومون بتخزينها، تحسبًا لرفع أسعارها وتحقيق مكاسب كبيرة منها.

وأردف رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن دخول القوات المسلحة في السوق أدى إلى ضبط الأسعار، موضحًا: "الجيش مثلًا دخل في سوق ألبان الأطفال، عشان الطفل ده هيبقى مجند ومينفعش يبقى ضعيف".