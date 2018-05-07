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الوطن

"البخاري" يؤم المصلين بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية في رمضان

منذ 57 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
"البخاري" يؤم المصلين بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية في رمضان

الشيخ بركات البخاري

وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على انتداب الشيخ بركات البخاري، الإمام والخطيب بمسجد الرحمن بمركز أبنوب التابع لمديرية أوقاف أسيوط، لإمامة المصلين في القيام والتهجد بمسجد القائد إبراهيم في وسط الإسكندرية خلال شهر رمضان المبارك.

كان الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، تقدم بطلب لوزير الأوقاف يطالب فيه بالموافقة على انتداب الشيخ البخاري من محافظة أسيوط، للعمل بمسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية طوال شهر رمضان المبارك، لأنه من الأصوات الحسنة من شباب الأئمة والدعاة بالوزارة، لحشد المصلين في صلاة التراويح والتهجد داخل مسجد القائد إبراهيم خلال شهر رمضان، بعد عزوفهم عقب رحيل الشيخ حاتم فريد الواعر.

 

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