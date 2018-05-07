سلطان بن سلمان: لا نجلس على بئر بترول.. والسعودية أرض حضارة

شدد رئيس الهيئة العامة للسياحة السعودية سلطان بن سلمان، على أن المملكة أرض عريقة وليست فارغة من الحضارات.

وقال بن سلمان: "لا نجلس على بئر بترول والمملكة أرض الحضارة ولها شخصيتها".

وجاء حديث الأمير سلطان بن سلمان أثناء تدشينه، اليوم الاثنين، ورشة المسارات السياحية، ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عنه: "إن المواطنين هم الذين بنوا وحموا هذه الدولة طوال تاريخها، فالمملكة هي بلد الحرمين الشريفين وبلد القيم والشيم، ونموذج فريد، ولها شخصيتها التي تميزها عن غيرها من دول العالم".

وأضاف: "أن الجزيرة العربية، هذه الأرض المباركة والعظيمة، هي أرض تحولات وأرض إنجازات كبرى طوال تاريخها حتى اليوم"، وفقا لـ "سبق"، كما تطرق بن سلمان خلال حديثه إلى بدايات الهيئة والخطط التي وضعتها، مشيرا إلى دور المواطن السعودي في هذه الخطط،وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"الإخبارية الروسية.

والسياحة تعد ركيزة أساسية من خطة التحول الاقتصادي، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 2016، والتي تهدف للابتعاد عن النفط وتنويع مصادر الدخل.

وتهدف المملكة في إطار الخطة إلى إنشاء وتطوير وجهات وجزر سياحية ومدن ترفيهية جديدة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، إضافة لحماية وتأهيل مواقع التراث الوطني.

وعبر ذلك تسعى الرياض لتوفير مليارات الدولارات التي ينفقها المواطنون السعوديون خارج البلادكل عام على السياحة والترفيه، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي.