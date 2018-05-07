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الوطن

تحرير 100 محضر إهدار مياه شرب للمخالفين بمركز الخارجة في الوادي الجديد

منذ 31 دقيقة
كتب: شرف غريب
تحرير 100 محضر إهدار مياه شرب للمخالفين بمركز الخارجة في الوادي الجديد

الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم، عن تحرير 100 محضر إهدار مياه الشرب وسوء استخدام على مستوى أحياء المدينة والقرى التابعة لها.

وقال المهنس مجدي الطماوس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إنه جرى إحالة الحالات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك ضمن خطة رئاسة المركز للسيطرة على ظاهرة إهدار مياه الشرب واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

وأضاف الطماوي، أن مركز الخارجة يوجه إنذارات بسداد الغرامات المقررة على مخالفة إهدار مياه الشرب، وفي حال عدم استجابة المخالف يجرى تحرير المحضر ضده، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مؤكدًا أن هناك استجابة كبيرة من المواطنين بإنهاء المخالفة، والالتزام بالحفاظ على مياه الشرب.

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