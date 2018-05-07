ضبط 15 طن ملح طعام فاسد في المنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، اليوم، خلال حملة تفتيشية مكبرة برئاسة محمد صلاح رئيس المركز، وبالتنسيق مع إدارة تموين أبو قرقاص ومباحث التموين من ضبط 15 طنًا من الملح منتهي الصلاحية بقرية اتليدم أثناء تعبئته تمهيدًا لبيعه للمواطنين.

قال رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا، إنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة من الملح غير الصالح للاستخدام الآدمي بالوحدة القروية باتليدم، تمهيداً لإعدامه وفقاً للاشتراطات والقواعد الصحية المتبعة، وتحويل الموضوع للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس المركز، أنه جاري محاسبة كل من يخالف ويضر بصحة المواطنين بكل حزم و شدة، مناشدًا المواطنين بسرعة التواصل مع إدارة تموين أبوقرقاص في حاله وجود شبهة غش أو فساد لأي منتج.