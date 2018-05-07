تخريج أول دفعة لمطبقي المبيدات في سوهاج

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، عن تخريج أول دفعة من مطبقي المبيدات بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ضمن مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة "حياة"، والمنفذ بالشراكة مع وزارة الدولة للتنمية المحلية.

وضمت قائمة الخريجين 100 من المتدربين، وتسليمهم شهادات الاعتماد كبداية لتحسين ممارسات استخدام المبيدات بمراكز المحافظة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الزراعية وتوفير منتج زراعي صحي وآمن، وتحقيق التنمية الشاملة.

وأناب المحافظ اللواء عمرو عزمي، السكرتير العام للمحافظة، لحضور الحفل المقام بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور كرستينا بيتاسي، مدير مشروع حياة بمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، والدكتور عادل صبري استشاري التنمية الزراعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والدكتور علاء الدين محمد، عضو لجنة الآفات والمبيدات الزراعية بوزارة الزراعة، والدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج.

وتقدم اللواء عمرو عزمى، بالتهنئة لأول دفعة من مطبقى المبيدات بالمحافظة، مؤكدا أهمية العمل على المكون الزراعي كأحد الركائز الاساسية في تطبيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة، وأهمية ربط المتدربين بسوق العمل، ودور مطبقي المبيدات في الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

ومن جانبها أكدت مدير مشروع حياة على اهمية دور مطبقى المبيدات في حماية البيئة والمجتمع المحلى، والعمل على تقديم منتج زراعى صحى وأمن.