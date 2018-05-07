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الوطن

عاجل| مجدي يعقوب: وضع حجر أساس "العالمي للقلب" لاستقبال 80 ألف مريض

منذ 27 دقيقة
كتب: محمد مجدي
عاجل| مجدي يعقوب: وضع حجر أساس "العالمي للقلب" لاستقبال 80 ألف مريض

الدكتور مجدي يعقوب

كشف الدكتور مجدي يعقوب، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، عن وضع حجر الأساس للمركز العالمي للقلب في أسوان، خلال شهر سبتمبر المقبل، بتكلفة تصل لـ350 مليون دولار، والذي سيتم على مساحة 37 فدانا.

وأضاف يعقوب، في تصريحات صحفية منذ قليل، قبيل انعقاد المؤتمر الصحفي الذي يعقده خلال دقائق، أن المركز امتداد للمستشفى التابعة للمؤسسة التي أنشئت منذ أكثر من 8 سنوات، وتعالج آلاف الحالات من مرضى القلب بالمجان من جميع أنحاء الجمهورية سنويا.

وأكد أن المركز الجديد سيستقبل نحو 80 ألف مريض بالعيادات الخارجية، ومن المنتظر إجراء نحو 12 ألف حالة ما بين جراحة قلب مفتوح، وقسطرة علاجية، ويتم التركيز على المرضى من الأطفال، وحديثي الولادة، وهو ما يعادل 3 أضعاف القدرة الاستيعابية للمستشفى الحالية.

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