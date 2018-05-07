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الوطن

وزير الإسكان: نذلل العقبات أمام تنفيذ "المركز العالمي الجديد للقلب"

منذ 46 دقيقة
كتب: محمد مجدي
وزير الإسكان: نذلل العقبات أمام تنفيذ "المركز العالمي الجديد للقلب"

الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته لتنفيذ المركز العالمي الجديد للقلب والأبحاث في مدينة أسوان الجديدة باعتبارها إحدى المدن الجديدة التي تعمل عليها الدولة.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن المركز بحضور الدكتور مجدي يعقوب، أنهم يذللوا أية عقبات تواجه تنفيذ المشروع.

وأكد وزير الإسكان، استعداد الدولة للتعاون مع أي جهة، لإقامة مشروعات خدمية تفيد المواطن مثل المركز الجديد، في أي مكان، وخصوصًا المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

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