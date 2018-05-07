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الوطن

السيسي يتقدم جنازة خالد محيي الدين

منذ 37 دقيقة
كتب: سماح حسن
السيسي يتقدم جنازة خالد محيي الدين

السيسي

تقدَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجنازة العسكرية لخالد محيي الدين، أحد أعضاء مجلس قيادة ثورة يوليو عام 1952 ومؤسس حزب التجمع، اليوم الإثنين.

حضر المراسم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار رجال الدولة ورموز العمل السياسي والحزبي، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقدم السيسي، العزاء لأسرة الفقيد الذي لبى نداء ربه بعد مسيرة حافلة بالعمل والعطاء، وكانت له إسهامات قيمة على مدار تاريخه السياسي والوطني بمشاركته في ثورة يوليو المجيدة وتأسيسه لحزب التجمع، كما حصل الفقيد على قلادة النيل تقديرًا لخدمته الجليلة بالقوات المسلحة.

ونعت رئاسة الجمهورية، روح الفقيد مؤكدة أن مصر ستبقى ممتنة لإسهاماته الوطنية وسيرته الخالدة، التي ستظل محفورة في تاريخ الوطن بحروف من نور لتحتفظ بمكانتها في ذاكرة العمل السياسي المصري بكل تقدير واحترام.

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