الأنبا سرابيون يدشن كنيسة جديدة في السويد.. ويلتقي السفير المصري

أعلن القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، إن الأنبا سرابيون، مطران لوس أنجلوس وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، زار دولة السويد على مدار الأيام الخمسة الماضية.

وأضاف حليم، في بيان له، أن المطران قام خلال الزيارة مع الأنبا أباكير أسقف الدول الاسكندنافية، بتدشين كنيسة القديسَين الأنبا أنطونيوس والبابا كيرلس السادس في مدينة نورشوبينج، كما التقى السفير المصري لدى السويد في مقر المطرانية، وصلى القداس الإلهي عدة مرات خلال الزيارة، وألقى الكلمات الروحية في عدد من الاجتماعات مع الشعب القبطي بالسويد.