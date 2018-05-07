ظهور لافتات السفارة الأمريكية في شوارع "القدس المحتلة"

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن شاهد قوله إن 3 لافتات طريق على الأقل مكتوب عليها "السفارة الأمريكية" ظهرت في القدس المحتلة، اليوم، قبل افتتاح السفارة الأسبوع المقبل في المدينة.

وتولى عمال تركيب اللافتات المكتوبة بالإنجليزية والعبرية والعربية قرب مبنى القنصلية الأمريكية في جنوب القدس الذي سيصبح مقر السفارة بعد نقلها رسميا في 14 مايو من تل أبيب.

وكان الرئيس محمود عباس دعا المجلس الوطني الفلسطيني للاجتماع من أجل وضع استراتيجية للرد على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخاصة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وخطط نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.

ومن المتوقع أن تبلغ الاحتجاجات الفلسطينية ذروتها في ذكرى النكبة التي تحل يوم 15 من مايو، وهو اليوم الذي شهد تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين في عام 1948، وذلك بعد يوم من البدء في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وسيتم تدشين السفارة الأميركية في احتفال الاسبوع المقبل، يتزامن مع الذكرى السبعين "لقيام دولة إسرائيل"، في التقويم الغريغوري.

وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحّدة"، في حين يطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.