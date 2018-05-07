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الوطن

القاضي يطالب أساتذة بنها بالترشح لمنصب رئيس الجامعة

منذ 19 دقيقة
كتب: حسن صالح
القاضي يطالب أساتذة بنها بالترشح لمنصب رئيس الجامعة

جامعة بنها

طالب الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، عمداء وأساتذة الجامعة بضرورة التقدم للترشح لشغل منصب رئيس الجامعة ما دامت تنطبق عليهم شروط الترشح.

وقال القاضي في بداية اجتماع مجلس الجامعة الذي عقد عصر اليوم الاثنين، برئاسته، أن من حق كل من يرى في نفسه القدرة على تحمل المسؤولية، التقدم لرئاسة الجامعة دون أي حرج لأن هدفنا جميعا هو خدمة الجامعة التي نعمل جميعا على تقدمها والارتقاء.

بها وشدد رئيس الجامعة على أهمية اختيار 4 من الأساتذة 3 أساسيين وواحد احتياطي لتمثيل الجامعة في اللجنة السباعية المنوط بها اختيار المرشحين لرئاسة الجامعات.

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