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الوطن

مصرع عامل متأثرا بإصابته صدمته سيارة بالدقهلية

منذ 3 دقيقة
كتب: صالح رمضان
مصرع عامل متأثرا بإصابته صدمته سيارة بالدقهلية

سيارة اسعاف

لقي عامل مصرعه متأثرا بإصابته التي أحدثتها سيارة مجهولة فرت هاربة على طريق "السنبلاوين - برج النور العرب" بالدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للعقيد عصام رضوان مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام بوصول أمان زغلول علي، 55 سنة عامل، ومقيم بقرية "كفر غنام" دائرة المركز، مصاب بكسر بالعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، وتوفى عقب وصوله، ادعاء حادث طريق.

انتقل الرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، وبالفحص وسؤال نجلته بسمة 30 سنة ربة منزل، أكدت  في محضر الشرة، بأنها حال سير والدها على طريق "السنبلاوين- برج النور العرب"، أمام قرية برج النور العرب دائرة المركز اصطدمت به سيارة مجهولة وفرت هاربة، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر 7961 لسنة 2018 جناح المركز وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثمان.

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