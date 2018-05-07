شقيق ضحية "مجزرة الرحاب": أخي أخبرني بضياع أوراق مهمة قبل الواقعة

قال رأفت سعيد، شقيق ضحية فيلا الرحاب، إنه لا يمكن أن يكون وفاة شقيقة وأسرته عملية انتحار، مشددًا على أن شقيقه تلقى ثلاث رصاصات وهو ما يؤكد صحة كلامه.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون على شقيقه قبل وفاته ليست مبررًا لانتحاره، قائلًا إن بعض المتعلقات التي كانت بالفيلا تكفي لسداد الديون.

وأوضح شقيق الضحية، أن آخر مكالمة جمعته شقيقه، كانت قبل الحادث ببضع أيام، حيث طلب الضحية منه بيع إحدى الشقق المملوكة للأسرة لسداد ديونه.

وتابع: "شقيقي أخبرني إن في ورق قضية خاصة به تمت سرقته من المحكمة لعدم إظهار براءته، وده بيؤكد إن اللي قتل أخويا وأسرته محترفين، وإن الموضوع كبير وبيحاولوا يعتموا عليه".