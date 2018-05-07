تسجيل الدخول

الوطن

شقيق ضحية "مجزرة الرحاب": أخي أخبرني بضياع أوراق مهمة قبل الواقعة

منذ 24 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
شقيق ضحية "مجزرة الرحاب": أخي أخبرني بضياع أوراق مهمة قبل الواقعة

ضحايا فيلا الرحاب

قال رأفت سعيد، شقيق ضحية فيلا الرحاب، إنه لا يمكن أن يكون وفاة شقيقة وأسرته عملية انتحار، مشددًا على أن شقيقه تلقى ثلاث رصاصات وهو ما يؤكد صحة كلامه.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون على شقيقه قبل وفاته ليست مبررًا لانتحاره، قائلًا إن بعض المتعلقات التي كانت بالفيلا تكفي لسداد الديون.

وأوضح شقيق الضحية، أن آخر مكالمة جمعته شقيقه، كانت قبل الحادث ببضع أيام، حيث طلب الضحية منه بيع إحدى الشقق المملوكة للأسرة لسداد ديونه.

وتابع: "شقيقي أخبرني إن في ورق قضية خاصة به تمت سرقته من المحكمة لعدم إظهار براءته، وده بيؤكد إن اللي قتل أخويا وأسرته محترفين، وإن الموضوع كبير وبيحاولوا يعتموا عليه".

أخبار متعلقة

كيف انتحر وهو يصلي؟.. الطب الشرعي يكشف تفاصيل مثيرة حول "فيلا الرحاب"

كيف انتحر وهو يصلي؟.. الطب الشرعي يكشف تفاصيل مثيرة حول "فيلا الرحاب"
مصدر أمني: بطل واقعة "فيلا الرحاب" لم يمت منتحرا

مصدر أمني: بطل واقعة "فيلا الرحاب" لم يمت منتحرا
النيابة تواصل سماع أقوال أقارب ضحايا "فيلا الرحاب"

النيابة تواصل سماع أقوال أقارب ضحايا "فيلا الرحاب"
مصدر بالطب الشرعي: انتهينا من تشريح جثامين ضحايا حادث "فيلا الرحاب"

مصدر بالطب الشرعي: انتهينا من تشريح جثامين ضحايا حادث "فيلا الرحاب"
مصدر: العثور على جثث ضحايا "فيلا الرحاب" بالصالون والمطبخ وغرفة النوم

مصدر: العثور على جثث ضحايا "فيلا الرحاب" بالصالون والمطبخ وغرفة النوم
معاينة النيابة بحادث "فيلا الرحاب": عثرنا على 11 فارغ رصاص

معاينة النيابة بحادث "فيلا الرحاب": عثرنا على 11 فارغ رصاص

التعليقات

الأهلى يستغيث بـ«الطيور المهاجرة»

أحدث الأخبار

الأمن العام يعيد 3 سيارات مسروقة خلال حملات في 24 ساعة

الأمن العام يعيد 3 سيارات مسروقة خلال حملات في 24 ساعة

طلب إحاطة بسبب عدم تفعيل منظومة الجمع السكني للقمامة بالجيزة

طلب إحاطة بسبب عدم تفعيل منظومة الجمع السكني للقمامة بالجيزة

بالصور| عائلة محيي الدين بكفر شكر تتلقى العزاء في مؤسس حزب التجمع

بالصور| عائلة محيي الدين بكفر شكر تتلقى العزاء في مؤسس حزب التجمع

مرتضى منصور: "المفروض أعمل عمرة كل 24 ساعة عشان أكفر ذنوبي"

مرتضى منصور: "المفروض أعمل عمرة كل 24 ساعة عشان أكفر ذنوبي"

أبو شقة: قانون المحليات الحالي سبب ما يعانيه المصريين من مشكلات

أبو شقة: قانون المحليات الحالي سبب ما يعانيه المصريين من مشكلات

اختيارات الوطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مسابقة لتصميم ميدالية لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب

مسابقة لتصميم ميدالية لتخليد بطولات مكافحة الإرهاب

الأكثر قراءة

عاجل