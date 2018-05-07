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الوطن

مصدر أمني: بطل واقعة "فيلا الرحات" لم يمت منتحرا

منذ 51 دقيقة
كتب: خالد فهمي
مصدر أمني: بطل واقعة "فيلا الرحات" لم يمت منتحرا

الرحاب _ صورة أرشيفية

قال مصدر أمني مطلع، إن تقرير الطب الشرعي الخاص برجل الأعمال الذي عثر على جثته و4 جثث خاصة بأفراد أسرته، في الساعات الأولى من صباح السبت، داخل فيلتهم أثبت إصابه رجل الأعمال بـ3 طلقات في الرأس واحده أطلقت على الجبين مباشرة والطلقتين الثانية والثالثة أسفل الذقن في اتجاه الجمجمة.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"الوطن"، أن هذا يؤكد أن الواقعة ليست انتحارًا، لأن الشخص المنتحر لا يستطيع إطلاق أكثر من رصاصة على نفسه، موضحًا أن ما حدث في تلك الواقعة، هو عمليه قتل لرجل الأعمال وأسرته.

وأوضح المصدر أن رجل الأعمال لديه خلافات مالية عديدة تطورت حتى أصبحت محاضرًا وأحكام قضائية تطارده، بالإضافة إلى أنها تطورت إلى رسائل تهديد من قبل أصحاب المديونيات، وتبين ذلك من فحص تليفون المجني عليه.

وأكد المصدر الأمني تشكيل فريق بحثي على أعلى مستوى، لكشف غموض الحادث وضبط الجناة، لكونها جريمة بشعة هزت أرجاء المجتمع المصري، لما تمثله من تطور سريع في عالم الجريمة.

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