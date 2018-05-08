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الوطن

مطرانية بني سويف تهدي نائب رئيس الجامعة مصحفا: "بنصوم معاكم"

منذ 13 دقيقة
كتب: عمرو رجب
مطرانية بني سويف تهدي نائب رئيس الجامعة مصحفا: "بنصوم معاكم"

مطرانية بني سويف تهدي نائب رئيس الجامعة " مصحفا"

أهدت مطرانية بني سويف، أمس الإثنين، المصحف الشريف، إلى الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس جامعة بني سويف للدراسات العليا والبحوث، بمناسبة توليها المنصب.

واستقبلت نائب رئيس جامعة بني سويف، الإثنين، وفدا من مطرانية بني سويف ضم قساوسة لتهنئتها بتوليها منصب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وأعربت "حسن" عن سعادتها البالغة لتلقيها التهنئة من الأخوة الأقباط قائلة:" إن الوحدة الوطنية وتكاتف جميع قطاعات وفئات المجتمع هو خير سبيل لتجاوز المخاطر التي تواجهها البلاد في هذه المرحلة".

وتابعت عبر القس ابانوب أحد أعضاء وفد المطرانية عن مدى عمق وترابط النسيج الوطني بين المسلمين والأقباط لي قائلا: "احنا بنصوم معاكم يا دكتورة"، مؤكدة أن الشعب المصري واحد وأعيادنا واحدة.

وعبر وفد المطرانية عن تقديره لكفاءتها وقدراتها كونها إحدى القيادات الحكيمة بجامعة بني سويف.

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