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الوطن

الليلة.. "اتفرج يا سلام" يعرض "أزرق مخضر"

منذ 54 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
الليلة.. "اتفرج يا سلام" يعرض "أزرق مخضر"

الناقد مجدي الطيب

في حلقة الاثنين من برنامج "اتفرج يا سلام"، الذي يُذاع عند منتصف" ليل الإثنين من كل أسبوع، على القناة الثانية" بالتليفزيون المصري، يعرض البرنامج الفيلم الروائي القصير "أزرق مخضر" (5.37 دقيقة)، الذي يحكي قصة كاتب شاب ابتسمت له الدنيا، بعد ما اتفق مع مخرج على تحويل السيناريو الذي كتبه لعمل إبداعي، ثم فوجيء برحيل زوجته وهي في طريقها إلى شرم الشيخ لتحتفل معه بالمناسبة التي طال انتظارها.

وتعرض الفيلم ويناقشه مع مخرجه فكري إبراهيم الناقدة حنان أبو الضياء.

برنامج "اتفرج يا سلام" إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد السلام جنيدي، وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية، وإلقاء الضوء على مضامينها، ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.

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