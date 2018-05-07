وزير المالية: نتعامل مع صندوق النقد بشكل احترافي وليس بــ"العاطفة"

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن البرنامج الذي ذهبت به الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي كان برنامجًا مصريًا وطنيًا، ومعظم العناصر الذي تضمنها البرنامج كانت موجودة في البداية ولم تكن من شروط صندوق النقد.

وأضاف " الجارحي"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "أون إي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تولية الرئاسة في الفترة الأولى قرر إنهاء دعم الطاقة بشكل تدريجي على مدار خمس سنوات، كما أن قانون القيمة المضافة كان يُناقش قبل الذهاب للصندوق.

وأشار إلى أن الحكومة كانت تحاول تطبيق قبل الخدمة المدنية قبل الذهاب للصندوق، مضيفًا: "مش بنتعامل مع الصندوق بطريقة الدراما أو العاطفة، ونتعامل معه بشكل احترافي".