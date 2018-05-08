بالصور| محافظ دمياط يفتتح معرض "Ufurm" للأثاث

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، معرض "Ufurm" للأثاث التابع للجمعية التعاونية لتصنيع وتوريد الأثاث واستيراد المواد الخام بشطا.

وتفقد المحافظ المعروضات من منتجات الأثاث والزجاج والديكورات والتى يتم تصنيعها بالمصنع التابع للجمعية حيث أبدى المحافظ إعجابه الشديد بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة وتصميماتها الرائعة مؤكدا أن هذا المعرض يضاهى أكبر وأفخم المعارض.

كما عبر المحافظ عن فخره الشديد بهذا الكيان المشرف الذي يهدف إلى تدعيم وتطوير صناعة الأثاث وكل جميع المشاكل الخاصة بالصناعة من ارتفاع أسعار الخامات وتطوير أساليب التصنيع والتسويق، حيث إن العمل الجماعي يعطي قوة فدائما البقاء الأقوى، مضيفًا أن مثل هذه الجمعيات ستقضى على ظاهرة الاحتكاركما أكد المحافظ أن المحافظة وجميع الجهات المعنية على أتم استعداد لدعم مثل هذه الجمعيات وتقديم كافة التسهيلات الممكنة مشيرا إلى أن بعض الكيانات الأخرى فى طريقها لانشاء جمعية أخرى دعما للصناعة بالمحافظة.

يذكر أن هذه الجمعية المشهرة برقم 797 لسنة 2017 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي التابع لها المعرض والذتي دشنها المحافظ وافتتح أول مصنع لها في مارس الماضي كأول كيان صناعي يضم 50 من صغار الصناع تحت مظلة إدارة واحدة لدعم وتطوير صناعة الأثاث.