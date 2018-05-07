تسجيل الدخول

الوطن

تجدد ظاهرة اختفاء ألبان الأطفال فى المحافظات و«الصحة»: «مفيش أزمة»

أمس PM 11:39
كتب: مروة مرسى وعمرو رجب وفاطمة محمود

من النسخة الورقية

العدد : 2200

جميع الأعداد

تجدد ظاهرة اختفاء ألبان الأطفال فى المحافظات و«الصحة»: «مفيش أزمة»

صورة أرشيفية

تجددت أزمة نقص ألبان الأطفال المدعمة والمستوردة فى الصيدليات بمعظم المحافظات، اليوم، وأكد الدكتور سمير صديق، رئيس شعبة مصنّعى وتجار الأدوية بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، أن هناك نقصاً شديداً فى عدة أنواع من الألبان، مشيراً إلى أن الأزمة مستمرة منذ أكثر من شهرين، لكنها تزايدت مؤخراً، بعد اختفاء هذه الأنواع من الصيدليات الكبرى، دون وجود بدائل لها. وقال «صديق» لـ«الوطن»: إن أزمة نقص الألبان المدعمة تفاقمت على مستوى الجمهورية، رغم نفى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وجود أى أزمات.

من جانبها، أكدت الدكتورة عزة الفناجيلى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، توافر الألبان المدعمة فى عدد من الوحدات الصحية، ويتم صرفها للجمهور بانتظام، مضيفة أن نقص بعض الأصناف فى عدة صيدليات ليس بالإسكندرية فقط، بل على مستوى الجمهورية، واعتبرت «الفناجيلى» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن نقص الأصناف المدعمة لا يشكل أزمة، فى ظل وجود بدائل لها.

وأكد الدكتور ياسر شلبى، الأمين العام لنقابة الصيادلة ببنى سويف، أن معظم صيدليات المحافظة تشهد نقصاً حاداً فى معظم ألبان الأطفال، خاصةً للمرحلة العمرية فوق 6 شهور، بجانب الألبان العلاجية الخالية من «اللاكتوز»، مشيراً إلى أن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة غير معروفة، لأن الأصناف الناقصة يتم استيرادها من الخارج. وأوضح الدكتور أحمد حجازى، وكيل نقابة الصيادلة بالغربية، أنه رغم نقص الألبان المدعمة فى الصيدليات منذ عدة أسابيع، فإن الدكتورة سناء عبدالصادق، مدير القطاع الصيدلى بمديرية الصحة، نفت وجود أى أزمات تتعلق بنقص الألبان المدعمة، قائلة: إن صرف هذه الأصناف يتم بصورة مستمرة، بسعر 43 جنيهاً للعبوة، من خلال المنافذ التابعة لمراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة.

أخبار متعلقة

نقص

نقص "ألبان الأطفال"تتجدد"مع العام الجديد
"الصحة": ألبان الأطفال الفرنسية بمصر آمنة 100% وتخضع للرقابة الدورية

"الصحة": ألبان الأطفال الفرنسية بمصر آمنة 100% وتخضع للرقابة الدورية
"الوزراء" ينفي تلوث ألبان الأطفال المستوردة: خالية من "السالمونيلا"

"الوزراء" ينفي تلوث ألبان الأطفال المستوردة: خالية من "السالمونيلا"
"معلومات الوزراء": لا زيادة بأسعار ألبان الأطفال وتباع في 1089 منفذا

"معلومات الوزراء": لا زيادة بأسعار ألبان الأطفال وتباع في 1089 منفذا
"الصحة" تنفي نقص ألبان الأطفال المدعمة في السوق: العبوة بـ5 جنيهات

"الصحة" تنفي نقص ألبان الأطفال المدعمة في السوق: العبوة بـ5 جنيهات
"التموين" تنفي نقص ألبان الأطفال بمطروح.. يكفي لـ3 أسابيع

"التموين" تنفي نقص ألبان الأطفال بمطروح.. يكفي لـ3 أسابيع
"حماية": صرف ألبان الأطفال بـ"الواسطة" في فرشوط

"حماية": صرف ألبان الأطفال بـ"الواسطة" في فرشوط
"الصيادلة": الشركات الخاصة وراء ارتفاع أسعار ألبان الأطفال

"الصيادلة": الشركات الخاصة وراء ارتفاع أسعار ألبان الأطفال
أمين "صيادلة بني سويف": نقص حاد في ألبان الأطفال

أمين "صيادلة بني سويف": نقص حاد في ألبان الأطفال

التعليقات

الأهلى يستغيث بـ«الطيور المهاجرة»

أحدث الأخبار

بالصور| افتتاح معرض "أهلا رمضان" بكفر سعد في دمياط

بالصور| افتتاح معرض "أهلا رمضان" بكفر سعد في دمياط

ضبط مدير مخبز بلدي بحوزته 350 كجم دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء

ضبط مدير مخبز بلدي بحوزته 350 كجم دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء

"تعليم جنوب سيناء" يعلن صرف مكافأة الامتحانات خلال شهر مايو الجاري

"تعليم جنوب سيناء" يعلن صرف مكافأة الامتحانات خلال شهر مايو الجاري

محافظ دمياط يبحث دعم المشروعات مع ممثلي "الوسطاني" للبترول و"دانا غاز"

محافظ دمياط يبحث دعم المشروعات مع ممثلي "الوسطاني" للبترول و"دانا غاز"

بالصور| محافظ دمياط يفتتح معرض "Ufurm" للأثاث

بالصور| محافظ دمياط يفتتح معرض "Ufurm" للأثاث

اختيارات الوطن

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

مشروعات «إعلام بنى سويف».. مشوار الألف ميل يبدأ بـ«مجلة»

الأكثر قراءة

عاجل