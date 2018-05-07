تجدد ظاهرة اختفاء ألبان الأطفال فى المحافظات و«الصحة»: «مفيش أزمة»

تجددت أزمة نقص ألبان الأطفال المدعمة والمستوردة فى الصيدليات بمعظم المحافظات، اليوم، وأكد الدكتور سمير صديق، رئيس شعبة مصنّعى وتجار الأدوية بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، أن هناك نقصاً شديداً فى عدة أنواع من الألبان، مشيراً إلى أن الأزمة مستمرة منذ أكثر من شهرين، لكنها تزايدت مؤخراً، بعد اختفاء هذه الأنواع من الصيدليات الكبرى، دون وجود بدائل لها. وقال «صديق» لـ«الوطن»: إن أزمة نقص الألبان المدعمة تفاقمت على مستوى الجمهورية، رغم نفى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وجود أى أزمات.

من جانبها، أكدت الدكتورة عزة الفناجيلى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، توافر الألبان المدعمة فى عدد من الوحدات الصحية، ويتم صرفها للجمهور بانتظام، مضيفة أن نقص بعض الأصناف فى عدة صيدليات ليس بالإسكندرية فقط، بل على مستوى الجمهورية، واعتبرت «الفناجيلى» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن نقص الأصناف المدعمة لا يشكل أزمة، فى ظل وجود بدائل لها.

وأكد الدكتور ياسر شلبى، الأمين العام لنقابة الصيادلة ببنى سويف، أن معظم صيدليات المحافظة تشهد نقصاً حاداً فى معظم ألبان الأطفال، خاصةً للمرحلة العمرية فوق 6 شهور، بجانب الألبان العلاجية الخالية من «اللاكتوز»، مشيراً إلى أن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة غير معروفة، لأن الأصناف الناقصة يتم استيرادها من الخارج. وأوضح الدكتور أحمد حجازى، وكيل نقابة الصيادلة بالغربية، أنه رغم نقص الألبان المدعمة فى الصيدليات منذ عدة أسابيع، فإن الدكتورة سناء عبدالصادق، مدير القطاع الصيدلى بمديرية الصحة، نفت وجود أى أزمات تتعلق بنقص الألبان المدعمة، قائلة: إن صرف هذه الأصناف يتم بصورة مستمرة، بسعر 43 جنيهاً للعبوة، من خلال المنافذ التابعة لمراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة.