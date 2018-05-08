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الوطن

طارق عامر: بناء الدول يحدث على عدة مراحل

منذ 33 دقيقة
كتب: محمود البدوي
طارق عامر: بناء الدول يحدث على عدة مراحل

طارق عامر

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن بناء الدولة يحدث على عدة مراحل "بنبني طوبة فوق طوبة"، موضحًا أنه خلال السنوات الأربعة الماضية ضخت البنوك المصرية في الاقتصاد 400 مليار جنيه قروض إضافية، مما يعنى إتاحة فرص عمل، بخلاف استثمارات الحكومة.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن الدولة اتخذت إجراءات صعبة ووصل التضخم إلى 35%، موضحًا أن الحكومة وعدت  خفض التضخم إلى 13% بعد عام، والشهر الماضي تم تحقيق 13.3%، وبنهاية العام تصل إلى 13%.

وتابعت: "لو كانت موجة التضخم كملت كانت الناس تعبت قوى".

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