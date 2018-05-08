أديب لـ"عامر": "بتجيبوا فلوس المشروعات منين".. ويرد: "كنا بنطبعها"

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الأحوال المعيشية للشعب المصري سيشعر بها بالتدريج، موضحًا أنه حال معرفة تحسن الأحوال من عدمه يتم سؤال غرفة الصناعة والسياحة وأوضاعها ونسبة التشغيل ونسبة العمالة ونسبة الدخل، مضيفًا: "مش معقول يعني هننزل نسأل كل واحد أخباره إية، ما إحنا عندنا فقر في مصر بقالنا سنين".

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج " كل يوم"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة "أون إي"، أن الدولة تسعى جاهدة في مشروعات الحماية الاجتماعية مثل إنشاء مليون وحدة سكنية، واصفًا هذا المشروع الذي أطلقه السيسي بـ"المعجزة"، حيث تم دعمها بمبالغ رهيبة بجانب تمهيد الطرق والكباري والمواني.

ووجه أديب، سؤالًا لـ"محافظ البنك المركزي قائلًا: "بتجيبوا الفلوس دي كلها منين"، ليرد ضاحكًا: "كنا بنطبعها، بس بطلنا نطبع بتاتًا طبقا لشروط صندوق النقد الدولي".