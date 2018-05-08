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الوطن

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الصين خلال أبريل

منذ 30 دقيقة
كتب: وكالات
تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الصين خلال أبريل

احتياطي النقد الأجنبي في الصين تراجع خلال شهر أبريل

كشفت بيانات أصدرها البنك المركزي الصيني إن احتياطي النقد الأجنبي في الصين تراجع خلال شهر أبريل ليبلغ 3.1249 تريليون دولار أمريكي بنهاية شهر أبريل.

فيما زادت واردات الصين من دول "الحزام والطريق" بشكل أسرع عن صادراتها لأول مرة في عام 2017، وفقا لتقرير نشرته مؤسسة بحثية.

وبلغت قيمة واردات الصين من دول الحزام والطريق 666 مليار دولار أمريكي عام 2017، بزيادة 20 في المائة على أساس سنوي أو 39 في المائة من القيمة الإجمالية لواردات الصين، وفقا لتقرير نشره مركز المعلومات الوطني، وهو مؤسسة بحثية تابعة لمجلس الدولة.

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