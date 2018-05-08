تسجيل الدخول

الوطن

مدعي عام نيويورك يعلن تقديم استقالته بسبب اتهامات بالعنف ضد المرأة

منذ 50 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
مدعي عام نيويورك يعلن تقديم استقالته بسبب اتهامات بالعنف ضد المرأة

إيريك شنايدرمان

أعلن المدعي العام لولاية نيويورك إيريك شنايدرمان، في وقت متأخر من أمس الاثنين أنه سيستقيل من منصبه بعد اتهام نساء له بممارسة العنف الجسدي.

ونقلت "سكاي نيوز" عن شنايدرمان، إنه اعترض على روايات النساء، قائلًا:"في حين أن هذه الادعاءات لا علاقة لها بسلوكي المهني أو بعمليات المكتب، فإنها سوف تمنعني من قيادة عمل المكتب في هذا الوقت الحرج".

وقال إنه سيستقيل في ختام العمل يوم الثلاثاء.

وتحدثت امرأتان إلى صحيفة نيويوركر، في أن شنايدرمان ضربهما مرارا خلال علاقتهما معه في السنوات الأخيرة ولم تقدم أي من النساء أية شكاوى ضد شنايدرمان الشرطة.

يٌذكر أن اشنايدرمان كان قد أدّى أدواراً رفيعة المستوى كمدافع عن قضايا المرأة ومناهض لسياسات الرئيس دونالد ترامب.

 

أخبار متعلقة

بناء فندق "نيويورك بلازا" في الإمارات بعد صفقة بـ600 مليون دولار

بناء فندق "نيويورك بلازا" في الإمارات بعد صفقة بـ600 مليون دولار
أرباح "نيويورك تايمز" تقفز 66% خلال الربع الأول

أرباح "نيويورك تايمز" تقفز 66% خلال الربع الأول
"نيويورك تايمز": رغم الإسلاموفوبيا.. محمد صلاح معشوقا في بريطانيا

"نيويورك تايمز": رغم الإسلاموفوبيا.. محمد صلاح معشوقا في بريطانيا
"نيويورك تايمز": إيران سترد على ضربات إسرائيل بعد انتخابات لبنان

"نيويورك تايمز": إيران سترد على ضربات إسرائيل بعد انتخابات لبنان
بالصور| افتتاح "فن مصري" لرضا عبدالرحمن بالقنصلية المصرية في نيويورك

بالصور| افتتاح "فن مصري" لرضا عبدالرحمن بالقنصلية المصرية في نيويورك

التعليقات

الأهلى يستغيث بـ«الطيور المهاجرة»

أحدث الأخبار

مدعي عام نيويورك يعلن تقديم استقالته بسبب اتهامات بالعنف ضد المرأة

مدعي عام نيويورك يعلن تقديم استقالته بسبب اتهامات بالعنف ضد المرأة

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الصين خلال أبريل

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في الصين خلال أبريل

منظمة التجارة العالمية تحث الأعضاء على إيجاد حلول للتحديات النظامية

منظمة التجارة العالمية تحث الأعضاء على إيجاد حلول للتحديات النظامية

طارق عامر: البنك الزراعي سيكون أكبر مصرف لتمويل المشروعات الصغيرة

طارق عامر: البنك الزراعي سيكون أكبر مصرف لتمويل المشروعات الصغيرة

تقارير: واردات الصين من دول الحزام والطريق تنمو بشكل أسرع من صادراتها

تقارير: واردات الصين من دول الحزام والطريق تنمو بشكل أسرع من صادراتها

اختيارات الوطن

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

بلح «كوريا الشمالية» الأغلى فى سوق روض الفرج: قوى.. ويهدد ميزانية المواطن

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

أهالى «باكوس» يستعدون لرمضان بفانوس طوله 24 متراً

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

مين اللى مايحبش «صلاح»؟

الأكثر قراءة

عاجل