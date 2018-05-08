مدعي عام نيويورك يعلن تقديم استقالته بسبب اتهامات بالعنف ضد المرأة

أعلن المدعي العام لولاية نيويورك إيريك شنايدرمان، في وقت متأخر من أمس الاثنين أنه سيستقيل من منصبه بعد اتهام نساء له بممارسة العنف الجسدي.

ونقلت "سكاي نيوز" عن شنايدرمان، إنه اعترض على روايات النساء، قائلًا:"في حين أن هذه الادعاءات لا علاقة لها بسلوكي المهني أو بعمليات المكتب، فإنها سوف تمنعني من قيادة عمل المكتب في هذا الوقت الحرج".

وقال إنه سيستقيل في ختام العمل يوم الثلاثاء.

وتحدثت امرأتان إلى صحيفة نيويوركر، في أن شنايدرمان ضربهما مرارا خلال علاقتهما معه في السنوات الأخيرة ولم تقدم أي من النساء أية شكاوى ضد شنايدرمان الشرطة.

يٌذكر أن اشنايدرمان كان قد أدّى أدواراً رفيعة المستوى كمدافع عن قضايا المرأة ومناهض لسياسات الرئيس دونالد ترامب.