خروج برنامج "لمة العيلة" لـ فيفي عبده من خريطة "النهار" في رمضان

انتهت شبكة تليفزيون النهار، من وضع الخريطة البرامجية الجديدة، التي ستعرضها في شهر رمضان المبارك، والتي تضم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات، ومن المقرر أن تعقد الإدارة مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن الخريطة.

وقال مصدر داخل "النهار"، لـ"الوطن"، إن برنامج "لمة العيلة" للفنانة فيفي عبده، لن يعرض عبر القناة، في شهر رمضان، دون أسباب معلنة، حيث يأتي ذلك بعدما تعاقدت الشبكة معها، مطلع الشهر الماضي، لتقديم البرنامج.

برنامج "لمة العيلة" كانت فكرته تدور في إطار اجتماعي فني عن عادات وتقاليد الأسرة المصرية.