ضبط 12 طن "ياميش رمضان" مجهول المصدر بالقاهرة

تمكنت مديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن من ضبط 12 طن ياميش رمضان مجهول المصدر، تحرر محضر، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وقد وردت معلومات للواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة تفيد قيام المدعو احمد رجب حسنين السيد المسئول عن مخزن للمواد الغذائية وياميش رمضان كائن ـ دائرة قسم شرطة المطرية يدير المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية وياميش رمضان مجهولة المصدر داخل المخزن بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت تحريات ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة المعلومات وباستهداف المخزن، وتم ضبط المتهم وعثر بداخله على كمية من المواد الغذائي تزن "12.050 طن سلع غذائية متنوعة، 1700 عبوة ياميش رمضان"، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.