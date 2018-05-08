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الوطن

الأرصاد تحذر: عدم استقرار حالة الطقس بدءا من الخميس المقبل

منذ 19 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
الأرصاد تحذر: عدم استقرار حالة الطقس بدءا من الخميس المقبل

أحمد عبد العال

أعلن الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بعد غدا الخميس، موضحًا "وجود نشاط للرياح الجنوبية الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على جنوب البلاد وسيناء ومحافظات البحر الأحمر والقاهرة مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق".

كما تؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر ويصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا.

وأضاف في بيان للهيئة، منذ قليل، أنه من المتوقع اعتبارًا من الجمعة المقبل، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات وهدوء في سرعات الرياح شمالا مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والاتربة على جنوب البلاد وسيناء

وتتراوح  درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا الخميس على الســواحل الشمالية الغربية  من 29 إلى 30 درجة مئوية و محافظات شمـال سيناء من 35 إلى 36 درجة مئوية ومحافظات الوجة البحرى والقاهرة من 38 إلى 39 درجة مئوية ومحافظات شمال الصعيد  من 41 إلى 42 درجة مئوية ومحافظات جنوب الصعيد من 42 إلى 43 درجة مئوية.

 

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