خطوات لتنظيف وإزالة خدوش السيارة بمعجون السنان وبلسم الشعر

تعتبر نظافة سياراتك واحده من أهم المظاهر التي تبرز شخصيتك وتدل عليها، ويعتبر تنظيفها من المهام الشاقة حيث يلجأ معظم مالكي السيارة لإرسالها لمحطة التنظيف، وهو ما قد يزيد التكلفة ويضيع الوقت ببعض الأحيان.

ومن خلال إستخدام بعض الوصفات البسيطة فيمكنك العناية بسيارتك بنفسك والتغلب على بعض مشاكلها:

- رائحة العفن:-

يمكنك التخلص بطريقة بسيطة من رائحة العفن، والتي تتمثل في غمس مشبك غسيل خشبي في زيت الليمون، وتثبيته في فتحة التهوية، ليتم نشر الرائحه بالمقصورة الداخلية بالكامل.

- تنظيف الزجاج بعد الأمطار:-

بعد هطول الأمطار تترك بقع يصعب التغلب عليها بدون إرسال السيارة لمحطة تنظيف، ويمكن التخلص من تلك البقع ببساطة عن طريق سكب نصف كوب من المياه الغازية على الزجاج، وستقوم الفقاعات الغازية بإزالة الأوساخ العالقة.

- الرطوبة:-

يمكن إزالة الرطوبة ببساطة عن طريق فتح الأبواب لفترة طويلة وإخراج حصير الأرضية وتجفيفه بشكل منفصل، وفي حال وجود حيز الأقدام ووضع أوراق الجرائد يساعد أيضا في سحب الرطوبة.

- بلسم الشعر:-

إذا غسلت سيارتك ببلسم للشعر والذي يحتوي على مادة اللانولين "الدهن" سترى بعينيك مظهر جذاب للسيارة، ويفيد أيضاً التلميع بالشمع في إعطاءها حيوية مميزة.

- خدوش المصباح الأمامي:-

يمكنك استخدام معاجين الأسنان لاحتواء تلك الخدوش بالمواد المبيضة للأسنان ويمكنك استخدام المعجون لعلاج بعض الخدوش البسيطة بالمصابيح الأمامية، مع الضغط برفق.

- مساحات الزجاج:-

يمكن استخدام قطعة قماشية مع كحول، وقم بتنظيف النصل المطاطي للمساحة حتى لا يترك أثرا على القطعة القماشية.