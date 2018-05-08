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الوطن

"25 - 30" يرفض احتفال إسرائيل باستقلالها: "عار" على من يشارك فيه

منذ 44 دقيقة
كتب: هبة أمين
"25 - 30" يرفض احتفال إسرائيل باستقلالها: "عار" على من يشارك فيه

مجلس النواب

أعلن تكتل 25-30، اليوم، رفضه للدعوة المقدمة من السفارة الإسرائيلية، لعدد 400 شخصية عامة، لحضور احتفالا بعيد استقلالها، على حد زعمها.

وأفاد بيان صادر عن تكتل  25-30، أنه يوم أسود لم يحلم به من وضعوا جرثومة الكيان الصهيوني في أرض العرب وبلد السلام، يحتفل الكيان بذكرى تأسيسه على أرض مصر وضفاف النيل وقرب أشهر ميادين ثورة مصر وهو ميدان التحرير.

وتابع البيان: "هل منا من ينسى اغتصاب القدس وفلسطين كلها أو ينسى دماء مئات الآلاف من الشهداء بنيران هذا الكيان، دفاعًا عن أمننا القومي ومستقبلنا أو ينسى ملايين المصابين أو الذين تم اغتيالهم غدرًا".

واستطرد البيان: "من منا لا يرى كل يوم سقوط شهداء فلسطين دفاعًا عن القدس وعن حق العودة و وجرائمهم اليومية التي يرتكبوها في حق شعب مصر فلا توجد مكيدة أو كارثة تحيق بنا إلا وتكون بصمات الكيان الصهيوني موجودة وواضحة".

وأكد البيان، أن التكتل رفض هذا الاحتفال، و مواقفة الحكومة على الاحتفال في وقت تلتهب فيه المشاعر بنقل سفارة أمريكا الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني إلى أرض عربية في القدس الشريف، معلنًا تأييده لدعوات منع الحفل بذكرى الاغتصاب والعار.

واختمم التكتل بيانه: "إن الشعب يرصد أي مشارك ولن يغفر لهم وستكتب أسماءهم في سجل الخيانة والعار، مطالبًا الحكومة المصرية رفض إقامة الحفل احترامًا للأراضي المسلوبة وللمقدسات المنهوبة وأرواح الشهداء، وآلام المصابين وأسرهم ومشاعر الشعب المصري وقبل كل ذلك إحتراما لحقنا التاريخي في أرض فلسطين".

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