سحب مظاريف أسئلة امتحانات 3 مواد واستبدالها بإدارة غرب الزقازيق

قرر رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، سحب مظاريف أسئلة امتحانات 3 مواد واستبدالها بأسئلة أخرى في إدارة غرب الزقازيق التعليمية وذلك بعد واقعة تسريب امتحان مادة الرياضيات للشهادة الابتدائية.

وقال رمضان لـ "الوط" إنه تم سحب مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحانات العلوم والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية وهي المواد المتبقية المقرر أن يوديها الطلاب بالشهادة الابتدائية الأيام القادمة وتم استبدالها بأسئلة أخرى على أن يتم طبعها صباح يوم الامتحان وذلك كإجراء احترازي لاحباط أي محاولة لتسريب الامتحانات بعد تسريب امتحان مادة الرياضيات.

يشار إلى أنه تم استبدال أسئلة امتحانات مادة الرياضيات بعد تسريبها وتوزيع الأسئلة الاحتياطية وإحالة واضعي الامتحان للتحقيق.