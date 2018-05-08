تسجيل الدخول

الوطن

ضبط 3 مسجلين متهمين في التورط بواقعة استشهاد ضابط أمن مركزي بأسيوط

منذ 34 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
ضبط 3 مسجلين متهمين في التورط بواقعة استشهاد ضابط أمن مركزي بأسيوط

الشهيد الرائد مصطفى حمدون

نجح فريق مباحث مديرية أمن أسيوط بالتنسيق وفرع الأمن العام والأمن المركزي بالمحافظة، في ضبط 3 من العناصر الإجرامية الخطرة من المتورطين في واقعة مقتل الشهيد الرائد "مصطفى حمدون" ضابط الأمن المركزي خلال حملة أمنية بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لقطاع الأمن العام باختباء باقي أفراد التشكيل العصابي الذي يتزعمه العنصر الإجرامي الخطر "شرف الدين حجازي حسن محمد" وشهرته نور حجازي، عاطل 35 سنة، محكوم عليه بالسجن المؤبد في 14 قضية، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 9 قضايا، والذي لقي مصرعه إثر تبادل لإطلاق النيران مع القوات حال ضبطه.

وأفراد التشكيل العصابي هم كلا من شريف حجازي حسن، عاطل 35 سنة، توأم العنصر الخطر و"مطاوع عثمان أحمد عثمان" عاطل 30 سنة و"محمد عثمان أحمد عثمان" عاطل 27 سنة شقيق الثاني جميعهم لهم معلومات جنائية ومقيمين بناحية أبو حزام دائرة مركز نجع حمادي بمنطقة زراعات موز بناحية نجع الجامع التابعة لقرية السمطا قبلي دائرة مركز دشنا.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهم ولدى مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم بالمثل وتمكنوا من ضبطهم وبحوزة الأول والثاني (2 بندقية آلية وكمية من الطلقات)  تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

أخبار متعلقة

أمن أسيوط يضبط طالبا اعتدى على جده لسرقته بتحريض من والده

أمن أسيوط يضبط طالبا اعتدى على جده لسرقته بتحريض من والده
أمن أسيوط يشن حملة مكبرة على أطراف الخصومات الثأرية في المحافظة

أمن أسيوط يشن حملة مكبرة على أطراف الخصومات الثأرية في المحافظة
أمن البحيرة يكشف غموض "جثة سائق أسيوط": 5 قتلوه وسرقوا سيارته

أمن البحيرة يكشف غموض "جثة سائق أسيوط": 5 قتلوه وسرقوا سيارته
"أمن أسيوط" يضبط 3 أشخاص وينفذ 3100 حكم قضائي

"أمن أسيوط" يضبط 3 أشخاص وينفذ 3100 حكم قضائي
أمن أسيوط ينجح في وأد خصومة ثأرية بعد 20 يوما من الواقعة

أمن أسيوط ينجح في وأد خصومة ثأرية بعد 20 يوما من الواقعة

التعليقات

المونديال.. النجوم يحاربون من أجل السفر إلى روسيا

أحدث الأخبار

إزالة 208 حالات تعد على أملاك الدولة في الخانكة

إزالة 208 حالات تعد على أملاك الدولة في الخانكة

مدير أوقاف القدس يتهم إسرائيل بتسهيل لدخول المستوطنين

مدير أوقاف القدس يتهم إسرائيل بتسهيل لدخول المستوطنين

"وسط الإسكندرية" يشن حملة لرفع التعديات والإشغالات على الطريق العام

"وسط الإسكندرية" يشن حملة لرفع التعديات والإشغالات على الطريق العام

إحالة واضعي امتحان الرياضيات بإدارة غرب الزقازيق التعليمية للتحقيق

إحالة واضعي امتحان الرياضيات بإدارة غرب الزقازيق التعليمية للتحقيق

"الرقابة المالية" تصدر ضوابط مزاولة البنوك نشاط أمناء الحفظ

"الرقابة المالية" تصدر ضوابط مزاولة البنوك نشاط أمناء الحفظ

اختيارات الوطن

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

محمد صلاح في امتحان "السادس الابتدائي" بالمنصورة: سؤال بـ6 درجات

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

دروس دينية للسيدات بلغة الإشارة: من قدّم شىء بـ«يداه».. التقاه

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بالصور| القصور التشـريعى.. يحرم «المطلقات» من الحضانة والحٌجة: «لم يستدل على الأب»

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد غرامة "مكرم".. هل تختفي "الألفاظ الخادشة" من دراما رمضان؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

بعد انتصاره على الإسماعيلي.. كيف تعوضين زوجك الزملكاوي عن أيام الهزيمة؟

الأكثر قراءة

عاجل