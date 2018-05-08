ضبط 3 مسجلين متهمين في التورط بواقعة استشهاد ضابط أمن مركزي بأسيوط

نجح فريق مباحث مديرية أمن أسيوط بالتنسيق وفرع الأمن العام والأمن المركزي بالمحافظة، في ضبط 3 من العناصر الإجرامية الخطرة من المتورطين في واقعة مقتل الشهيد الرائد "مصطفى حمدون" ضابط الأمن المركزي خلال حملة أمنية بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لقطاع الأمن العام باختباء باقي أفراد التشكيل العصابي الذي يتزعمه العنصر الإجرامي الخطر "شرف الدين حجازي حسن محمد" وشهرته نور حجازي، عاطل 35 سنة، محكوم عليه بالسجن المؤبد في 14 قضية، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 9 قضايا، والذي لقي مصرعه إثر تبادل لإطلاق النيران مع القوات حال ضبطه.

وأفراد التشكيل العصابي هم كلا من شريف حجازي حسن، عاطل 35 سنة، توأم العنصر الخطر و"مطاوع عثمان أحمد عثمان" عاطل 30 سنة و"محمد عثمان أحمد عثمان" عاطل 27 سنة شقيق الثاني جميعهم لهم معلومات جنائية ومقيمين بناحية أبو حزام دائرة مركز نجع حمادي بمنطقة زراعات موز بناحية نجع الجامع التابعة لقرية السمطا قبلي دائرة مركز دشنا.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهم ولدى مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم بالمثل وتمكنوا من ضبطهم وبحوزة الأول والثاني (2 بندقية آلية وكمية من الطلقات) تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.