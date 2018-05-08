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الوطن

بالصور| رئيس مدينة دسوق يتابع سير امتحانات النقل وتأمين اللجان

منذ 26 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| رئيس مدينة دسوق يتابع سير امتحانات النقل وتأمين اللجان

متابعة سير امتحانات النقل بدسوق

تابع اللواء حمدي الحشاش، رئيس مدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم، سير امتحانات الابتدائية للصف السادس وصفوف النقل الأول والثاني الإعدادي، يرافقه مصطفى مرعي، مدير عام الإدارة التعليمية بدسوق والقيادات التعليمية.

واطمأن رئيس المدينة على تأمين جميع اللجان من الداخل والخارج، كما تفقد اللجان واطمأن على سير أعمال الامتحانات بشكل جيد، ووجود الزائرة الصحية بكل لجنة، إلى جانب اطمئنانه على استتباب الأمن وعدم وجود أي معوقات تحول دون أداء الطلاب للامتحانات، ومتابعة تنفيذ التعليمات الواردة لرؤساء لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكل دقة.

وأيضا اطمأن الحشاش من أحد الطلبة عن مستوى الامتحانات بشكل عام، حيث إن إجمالي الطلاب المقيدين لامتحان الشهادة الابتدائية هذا العام بالمدينة بلغ 8284 طالبا وطالبة موزعين على 80 مدرسة بالبندر ومركز دسوق.

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