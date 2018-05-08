"السياحة العالمية": التحول الرقمي فرصة فريدة لجعل القطاع أكثر استدامة

قال زراب بوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إن الابتكار والتكنولوجيا يمثلان فرصة فريدة لتحويل السياحة إلى قطاع أكثر قدرة على المنافسة وذكاء واستدامة، معلنا أن المنظمة أنشت إدارة جديدة للابتكار والتحول الرقمي منذ أسبوعين تقريبا.

وقال الأمين العام للمنظمة، خلال كلمته اليوم بالاجتماع الـ 44 للجنة الشرق الأوسط للمنظمة والمنعقد اليوم بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وعدد من وزراء الدول العربية، إن التحول الرقمي داخل الوجهات، والحلول التكنولوجية لقياس تأثير السياحة، وحوكمة الوجهات الذكية أصبح عاملا هاما لتحسين القدرة التنافسية للوجهات السياحية.