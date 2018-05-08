"خطة النواب" تناقش موازنة الهيئات القضائية.. الخميس

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخميس المقبل، اجتماعها لاستكمال مناقشة الموازنة العامة للعام المالي 2018/2019، حيث ستناقش اللجنة خلال الاجتماع موازنة الهيئات القضائية "القضاء والنيابة العامة – مجلس الدولة - هيئة النيابة الإدارية – هيئة قضايا الدولة" عن السنة المالية 2018/2019.

ووصلت موازنة قطاع التعليم خلال العام المالي الجديد 2018/2019 لنحو 115 مليارًا و667 مليون جنيه، مقابل 107 مليارات و75 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2017/2018 بزيادة قدرها 8 مليارات و592 مليون جنيه.

وبلغت الموازنة المخصصة للقضاء والنيابة العامة، في مشروع الموازنة، نحو 10 مليارات و420 مليونًا و550 ألفًا، مقابل 9 مليارات و819 مليونًا و550 ألف جنيه خلال العام المالي 2017/2018 بزيادة قدرها 601 مليون جنيه، من بينها 10 مليارات و153 مليونًا و50 ألف جنيه، مخصصة للأجور وتعويضات العاملين خلال العام المالي 2018/2019، مقابل 9 مليارات و648 مليونًا و50 ألف جنيه خلال العام المالى 2017/2018 بزيادة قدرها 505 ملايين جنيه.

ووصل العجز الذي تموله الخزانة العامة للدولة لتغطية المصروفات لنحو 6 مليارات و718 مليونًا و295 ألف جنيه خلال العام المالي 2018/2019، مقابل 7 مليارات و173 مليونًا و329 ألف جنيه خلال العام المالي 2017/2018، وانخفض المبلغ الممول من الخزانة خلال العام المالي الجديد بنحو 455 مليون جنيه و34 ألف جنيه.